Янукович замахнулся на главу Сбербанка

Оппозиционное правительство Виктора Януковича требует уволить председателя правления Сбербанка Анатолия Гулея за неудовлетворительную организацию погашения сбережений граждан, что привело к "унижению человеческого достоинства, потере здоровья и даже жизни граждан Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

Оппозиционное правительство требует принять меры по наведению порядка при обслуживании граждан в кассах Сбербанка.

"Оппозиция требует гарантий безопасности граждан при выплатах; срочного решения проблемы выплат на селе; обнародования окончательного финансового плана погашения заявленных 20 млрд.грн. с определением источников финансирования, публикацию графика выплат на всю сумму 130 млрд.грн. на 2008-2009 годы со сроками уплаты и источниками поступлений", - говорится в заявлении.

Украинская правда