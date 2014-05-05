Турчинов: РФ ведет войну против Украины на Юге и Востоке

"Идет война против нашей страны со стороны Российской Федерации, и как на востоке Украины, так и на юге. Они пробуют полностью дестабилизировать ситуацию", - сказал Турчинов в интервью 5 каналу.

Он отметил, что на востоке им это сделать удалось, но патриотически настроенные жители Одессы оказали им сопротивление.

По словам Турчинова, по официальным данным жертвами столкновений в Одессе стало 46 человек, из них 42 погибли в Доме профсоюзов.

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Спикер сообщил, что некоторые из участников и организаторов событий в Одессе имели гражданство России и были участниками событий в Приднестровье.

Отвечая на вопрос о доказательствах причастности России к событиям в Одессе, Турчинов сообщил: "Безусловно, есть и много местных провокаторов, которые организовывали эту драку… в то же время, это все координировалось из одного центра, и этот центр находится за пределами нашей страны - в России".

Также оннзаявил, что существует возможность участия некоторых представителей правоохранительных органов в деятельности на стороне террористов.