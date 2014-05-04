На Донетчине украинские военные на 4 БТРах разрушили баррикаду террористов

На пути между городами Краматорск и Дружковка, Донецкой области, 4 БТРа Вооруженных Сил Украины деблокировали еще одну сводную экстремистами баррикаду.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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"В результате действий военных, вооруженные террористы разбежались. Пострадавших нет, - говорится в сообщении. - Колонна БТРов Вооруженных Сил Украины последовала дальше к месту назначения".