"Аэрофлот" отменил рейсы в Харьков и Донецк

Об этом говорится в сообщении перевозчика, которое цитирует Украинская правда.

"Аэрофлот отменяет рейсы SU1810/SU1811 - Харьков и SU1812/1813 - Донецк-за отсутствия разрешения на вход в воздушную зону Украины до 5 мая включительно. За счет высвобождения воздушных судов, ранее запланированных на выполнение данных рейсов, Аэрофлот планирует увеличить частоту рейсов до Симферополя", - отмечено в сообщении.

Пассажиры, оформившие авиабилеты на данные рейсы, могут сдать их без штрафных санкций.

Читайте такжеПостпред США в ООН: Россия врет про Украину и финансирует насилие на Донбассе Как известно, ранее Государственная авиационная служба Украины опровергла сообщения, которые распространили российские СМИ 2 мая и заявили, что не вводила никаких серьезных ограничений на пролет воздушных судов над территорией Украины.

По данным представителя Госавиаслужбы, "по состоянию на 2 мая действует лишь ограничения на пролет по определенному маршруту между Донецком и Российской Федерацией".

"Для российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в аэропорты этих городов, также закрыто воздушное пространство Украины", - заявили российские СМИ.

Отметим также, по данным сервиса Flightradar, который позволяет отслеживать воздушные суда над определенными территориями, движения самолетов над центральной, юго-восточной частями Украины и Крыму практически нет.