Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН
17:22, 02 мая 2014Политика
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Ожидается, что встреча состоится вечером 2 мая по местному времени.
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН / un.org
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с операцией на юго-востоке Украины. Об этом сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пятницу в постоянном представительстве РФ при ООН.
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Ожидается, что встреча состоится вечером 2 мая по местному времени (ранним утром 3 мая по киевскому времени).
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