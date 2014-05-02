Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с операцией на юго-востоке Украины. Об этом сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пятницу в постоянном представительстве РФ при ООН.

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Ожидается, что встреча состоится вечером 2 мая по местному времени (ранним утром 3 мая по киевскому времени).