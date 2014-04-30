Замгенсека ООН отправляется в Украину
04:24, 30 апреля 2014Политика
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Заместитель генерального секретаря ООН Джефри Фелтман отправится на следующей неделе в Украину в попытках урегулировать кризис
Замгенсека ООН отправляется в Украину / un.org
Об этом он заявил в Совете Безопасности организации, сообщает РИА Новости.
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По словам Фелтмана, генсек ООН Пан Ги Мун прилагает усилия для возвращения ситуации на путь дипломатии и мирного урегулирования.
"В духе этого он попросил меня вернуться в Украину на следующей неделе", — сказал Фелтман.
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