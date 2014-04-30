Замгенсека ООН отправляется в Украину

Об этом он заявил в Совете Безопасности организации, сообщает РИА Новости.

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По словам Фелтмана, генсек ООН Пан Ги Мун прилагает усилия для возвращения ситуации на путь дипломатии и мирного урегулирования.

"В духе этого он попросил меня вернуться в Украину на следующей неделе", — сказал Фелтман.