Власть готова амнистировать сепаратистов, которые не совершили тяжких преступлений - Аваков

12:35, 02 мая 2014
Политика
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Украинская власть готова амнистировать участников гражданского противостояния и захвата административных зданий, которые не совершили тяжких насильственных преступлений.

Арсен Аваков / REUTERS

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины.

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Аваков объявил требования Антитеррористического центра вооруженным сепаратистам: немедленно сдать оружие, немедленно освободить всех заложников, освободить все захваченные административные здания, прекратить беспорядки и погромы.

«Мы готовы вести переговоры с протестующими и их представителями. Но вооруженным террористам и сепаратистам - только неотвратимое возмездие", - сказал глава МВД Украины.

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