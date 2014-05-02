Власть готова амнистировать сепаратистов, которые не совершили тяжких преступлений - Аваков
12:35, 02 мая 2014Политика
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Украинская власть готова амнистировать участников гражданского противостояния и захвата административных зданий, которые не совершили тяжких насильственных преступлений.
Арсен Аваков / REUTERS
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины.
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Аваков объявил требования Антитеррористического центра вооруженным сепаратистам: немедленно сдать оружие, немедленно освободить всех заложников, освободить все захваченные административные здания, прекратить беспорядки и погромы.
«Мы готовы вести переговоры с протестующими и их представителями. Но вооруженным террористам и сепаратистам - только неотвратимое возмездие", - сказал глава МВД Украины.
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