В телецентр Донецка свезли боевое оружие

Об этом рассказали сотрудники телецентра, сообщают Подробности.

"К нам, на Куйбышева, 61, привезли оружие и тут хранят. Много. Очень страшно - сегодня на территории были слышны выстрелы. Стреляли из автомата", - говорят очевидцы.

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По словам сотрудников, сначала оружие складировали в столовой, но вскоре переместили его в другое место.