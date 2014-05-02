В телецентр Донецка свезли боевое оружие
02:40, 02 мая 2014Политика
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На территорию телецентра в Донецке, захваченого 29 мая террористами, свезли боевое оружие.
В телецентр Донецка свезли боевое оружие / REUTERS
Об этом рассказали сотрудники телецентра, сообщают Подробности.
"К нам, на Куйбышева, 61, привезли оружие и тут хранят. Много. Очень страшно - сегодня на территории были слышны выстрелы. Стреляли из автомата", - говорят очевидцы.
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По словам сотрудников, сначала оружие складировали в столовой, но вскоре переместили его в другое место.
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