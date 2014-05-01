Террористы на 2 мая готовят провокацию с жертвами в Славянске - Тымчук

Диверсию планируется осуществить под видом боевиков «Правого сектора».

Данная акция будет приурочена приезду в Украину высокопоставленного представителя РФ, который прибудет якобы с целью ведения переговоров об освобождении представителей ОБСЕ, захваченных террористами. Данное официальное лицо находилось в Украине во время трагических событий на Майдане в феврале 2014 года, сообщает на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

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По его словам, подготовку к провокации в Москве начали сегодня, распространив «Заявление МИД России относительно планов Киева провести силовую операцию на Юго-Востоке Украины».

В заявлении, в частности, указывается, что в Кремле «обеспокоены появившимися в СМИ сообщениями о намерении киевского режима осуществить штурмовую спецоперацию в юго-восточных районах страны, да еще с привлечением отрядов ультранационалистического «правого сектора».