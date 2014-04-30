В Славянске продолжаются переговоры по освобождению наблюдателей ОБСЕ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По состоянию на сегодня, 30 апреля, многонациональная группа военных наблюдателей и офицеров Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которые их сопровождали продолжает быть удержанной, проводятся мероприятия по ее освобождения.

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Напомним, в период с 21 по 28 апреля 2014 года согласно решению ОБСЕ в Украине работает невооруженная многонациональная инспекционная группа по Венскому документу 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности. В состав группы из восьми человек вошли четыре представителя ФРГ и по одному из Швеции, Польши, Дании и Чехии. В соответствии с требованиями Венского документа-2011, инспекционную группу сопровождают представители Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил в количестве пяти человек.

К переговорному процессу по освобождению задержанных присоединились представители гражданской миссии ОБСЕ, в результате чего был освобожден шведский военный в связи с его болезнью сахарным диабетом. По его словам, 25 апреля, не доезжая 4 км до Славянска, невооруженная группа остановилась для определения дальнейшего движения в направлении г. Артемовска. В это время к ним подъехали два автомобиля с восемью вооруженными неизвестными в масках, которые задержали группу и сопроводили до здания городской администрации г. Славянска, где и удерживают до сих пор.

Продолжаются переговоры представителей миссии ОБСЕ относительно освобождения группы. Представителями ОБСЕ, Красного Креста и Посольства ФРГ обустраивается быт задержанных. Офицерам Вооруженных сил Украины через представителей ОБСЕ направлены письма от родных, книги.

В настоящее время получить какую-либо информацию о группе можно только через представителей миссии ОБСЕ.

30 апреля Украиной инициировано проведение заседания Форума по вопросам Сотрудничества в сфере Безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ с участием 57 государств-участников. Одним из вопросов заседания будет обращение ОБСЕ к Российской Федерации относительно содействия в освобождении задержанных.