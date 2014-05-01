В Луганске сепаратисты украли несколько автомобилей из гаража облсовета

08:16, 01 мая 2014
Политика
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За ночь в Луганске не произошло новых захватов админзданий.

Сепаратисти викрали декілька автомобілів / REUTERS

В Луганске ночь прошла спокойно, новых захватов административных зданийне произошло.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, дальше работают в штатном режиме областное управление МВД и государственная телерадиокомпания.

В облгосадминистрации, мэрии Луганска, областной прокуратуре находятся вооруженные лица, на зданиях развеваются российские флаги.

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Двери кабинетов в главном здании областной власти открыты. Из гаража областного совета похищены несколько автомобилей, среди них и машина председателя облсовета Валерия Голенко.

Несколько административных зданий пророссийские силы захватили 29 апреля. До этого дня они контролировали лишь здание областного управления Службы безопасности Украины, где захватили арсенал оружия.

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