Яценюк отмечает важность поддержки Украины Советом Европы

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом и председателем Комитета министров Совета Европы, федеральным министром иностранных дел Республики Австрия Себастьяном Курцем.

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Яценюк подчеркнул, что ситуация в Украине действительно сложная, и Кабинет министров принимает все возможные меры, чтобы стабилизировать ситуацию. «Главная проблема – это возглавляемые Россией протестующие с боевыми патронами и заложниками, которых захватили эти вооруженные банды», - сказал он.

Он подчеркнул, что украинская сторона «сделала все с политической стороны и продолжает делать это». «Мы верим, что до сих пор есть шанс преодолеть эту проблему политическими и дипломатическими методами. Но относительно политических решений мы можем обращаться лишь к политикам и людям, которые не вооружены боевым оружием. Те, кто стреляет в мирное население, похищает наблюдателей ОБСЕ – это преступники», - отметил Яценюк.

По его словам, повестка дня правительства на сегодняшний день – «провести честные и прозрачные выборы, назначенные на 25 мая, чтобы иметь в стране всеобъемлющий диалог, провести конституционную реформу, защитить русскоязычное меньшинство и меньшинства, которые говорят на других языках, и добиться от России выполнения ее международных обязательств».