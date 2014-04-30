В Донецке террористы разоружили пятерых бойцов спецподразделения “Сокол”

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В Донецке 50 террористов заставили сдать оружие 5 бойцов спецподразделения запорожского УБОП “Сокол”, которые обеспечивали охрану работников Генеральной прокуратуры, что проводили выемку документов в одном из банков в центре города в рамках следственных действий.

"После того бойцы “Сокола” вышли на улицу и сели в служебный автомобиль, были заблокированы другими транспортными средствами, на которых прибыли сепаратисты, которые, разбив стекло в автомобиле правоохранителей и наставив оружие, заставили отдать несколько единиц автоматического оружия и пистолеты", - сказано в сообщении.

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По информации пресс-службы Генпрокуратуры, преступники завладели 4 пистолетами "Форт", 5 автоматами, магазинами и патронами к ним.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 262 (присвоение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, в Горловке террористы захватили райотдел милиции, вывели личный состав на улицу и забаррикадировались.