В КПУ не исключают рассмотрения в Раде вопроса замены Турчинова, но «голосов не будет»

Народный депутат от КПУ Александр Присяжнюк не исключает рассмотрения в Верховной Раде вопроса замены Александра Турчинова, но «голосов не будет».

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос об инициативе внефракционного народного депутата Анатолия Гриценко о созыве внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса замены и.о. президента Украины, председателя ВР Александра Турчинов на должности главнокомандующего.

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«Я думаю, что это маловероятно», - сказал Присяжнюк и добавил, что сейчас «под каждую проблему» предлагают созывать внеочередное заседание парламента.

Присяжнюк не исключает, что соответствующее заседание парламента может быть созвано, но «смысла от него будет мало, голосов не будет».

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«Мы наблюдаем в течение последнего времени, что большинство, которое сегодня сформировано... Они даже сами на работу не ходят и проводят заседания Рады в режиме обсуждения законопроектов, а не голосования, потому что у них нет 226 голосов», - сказал он.

На уточнение, подпишется ли КПУ под инициативой за проведение такого заседания, Присяжнюк заметил, что его фракция всегда готова принимать участие во всех заседаниях парламента. «Мы этот вопрос не обсуждали по существу: голосовать - не голосовать, поддерживать - не поддерживать. Этот вопрос мы на фракции не обсуждали», - сказал Присяжнюк.