Мэр Алчевска согласен организовать в городе референдум - СМИ

Городской голова Алчевска Владимир Косюга сообщил о своей готовности провести на территории города референдум. Такое заявление он сделал сегодня, 30 апреля, после встречи с активом пророссийских сил, которая проходила при закрытых дверях, сообщает Неделя.

Мэр выступил в сессионном зале перед алчевскими сепаратистами.

"Я думаю, все должны понимать, что покой нашего города во многом будет зависеть как от городской власти, так и от многих присутствующих здесь. Поэтому мы обсуждали ту тему, которая волнует вас. Нас она тоже волнует", - завил Владимир Косюга.

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Он отметил, что создана рабочая группа, которая сегодня до 17.00 должна выработать меморандум, который подпишет городская власть и «те, кому вы доверяете».

"Мы пришли к выводу, что проведение референдума того, которого вы требуете, я буду так говорить, одна из самых главных задач. Чтобы получить потом козырную карту и говорить, что у вас, или у нас, на руках есть козырь", - отметил он.

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Мэр также подчеркнул, что городская власть уже готова сегодня «организовывать с вашей активной помощью общественный контроль за работой всех коммунальных предприятий, всех бюджетных учреждений и всего коммунального хозяйства».

Сегодня активисты из так называемой "самообороны Алчевска" сняли со здания городского совета государственный флаг Украины.