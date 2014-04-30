У Медведева заявляют, что на День Победы он не поедет в Крым, а останется в России

15:14, 30 апреля 2014
Политика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 мая планирует быть в Москве и присутствовать на военном параде.

Медведев не поедет в Крым на День Победы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Наталья Тимакова.

Ранее некоторые СМИ написали, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны отметят День Победы в Севастополе.

"В настоящий момент председатель правительства планирует присутствовать на военном параде в Москве на Красной площади", - сказала Тимакова, отвечая на вопрос, планирует ли Медведев посетить оккупированный Крым в этот день.

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