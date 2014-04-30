Путин и Медведев 9 мая посетят Крым - СМИ

Как утверждают информированные источники "Газеты.Ru", перед тем, как вылететь на полуостров, президент по традиции примет парад Победы на Красной площади в Москве. Обычно сразу после парада глава государства проводит прием по случаю Дня победы.

Но на сей раз, по информации, прием перенесен на вечер 8 мая, так как непосредственно по окончании торжеств на Красной площади Путин и Медведев планируют совершить "марш-бросок" в Крым.

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По словам осведомленных источников издания, первой точкой, которую посетят президент и премьер, станет Севастополь.

В этом году город празднует 70-летие со дня освобождения от немецких войск. Путин с Медведевым намерены присутствовать на параде. Затем в их графике запланировано посещение Симферополя.