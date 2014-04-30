Нелегитимный парламент Крыма принял закон о выборах депутатов республики

Об этом сообщает пресс-служба нелегитимного парламента Крыма, который был переименован в Государственный Совет Крыма.

В ходе заседания главный крымский "единорос" Владимир Константинов сообщил, что уже осенью состоятся выборы в данный орган, который будет состоять из 75 депутатов. Также предлагается 25 из них избирать по одномандатным округам, 50 — по спискам. Активное избирательное право устанавливается с 18 лет, пассивное избирательное право — с 21 года.

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Помимо этого нелегитимный орган прописал порядок избирания кандидатов в депутаты: граждане могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты непосредственно в составе республиканского списка кандидатов. Либо непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Выдвижение кандидатов в составе республиканского списка кандидатов может быть осуществлено избирательным объединением.

В тоже время из Крыма продолжают бежать люди. Напомним, как сообщал УНИАН 12 граждан Украины, из которых 6 дети, и один иностранец пересекли украино-польскую границу в пункте пропуска "Шегини", который на Львовщине.