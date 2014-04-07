Константинов стал главным крымским "единороссом"

Как сообщила пресс-служба нелегитимного парламента Крыма, переименовавшего себя в Государственный совет Республики Крым, такое решение принято на учредительной конференции парторганизации в понедельник.

Также избран региональный политсовет «Единой России» в составе 15 человек.

Крымский спикер получил партбилет «ЕР».

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На учредительную конференцию как и на другие мероприятия Госсовета с конца февраля корреспондент УНИАН приглашен не был.

Справка УНИАН. Ранее Константинов состоял в Партии регионов и был одним из ее руководителей в Крыму.

Председателем «Единой России» является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщал УНИАН, "Справедливая Россия" создала региональные отделения партии в самопровозглашенной республике Крым и городе Севастополе, которые возглавили депутаты фракции в Госдуме.