Жители Крыма продолжают выезжать за границу из-за опасения преследований - пограничники

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении отмечается, что указанные лица заявили о желании получить статус беженцев в Польше.

Читайте такжеБолее тысячи военных и работников ВСУ уже покинули Крым

Они сообщили пограничникам Мостиского отряда, что из-за угрозы мести и преследования от пророссийски настроенных граждан, они были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в соседней стране. Большинство путешествующих проживали в г. Симферополь. Также вместе со своей семьей, женой и четырьмя детьми, следовал отец, гражданин Египта, который постоянно проживает в Украине.

После решения формальностей с польскими коллегами, пограничники обеспечили оформление и пропуск граждан, ищущих убежища.

Как сообщал УНИАН ранее, на Винничине крымских татар выселили из детского санатория "Подольский Артек" в связи с началом оздоровительного сезона.