Путин считает, что новые санкции против России не связаны с Украиной

Об этом он сказал журналистам, передают РИА Новости.

"Первый так называемый пакет мы считаем незаконным, который, безусловно, наносит ущерб российско-американским и российско-ЕСовским отношениям", - заявил президент России.

"Но что касается второго так называемого пакета — это вообще непонятно, о чем речь, мне даже трудно объяснить, с чем это связано, потому что нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит сейчас в Украине, и Россией", — сказал Путин.

"Я думаю, что связано это с тем, что наши партнеры пошли по силовому сценарию решения украинского кризиса, а потом осознали, к чему это приводит, и ищут виновных, но должен вам сказать, что Россия здесь ни при чем", — подчеркнул президент РФ.

"Мы то слышим, что там есть наши спецподразделения, то инструкторы. Ответственно заявляю: ни инструкторов российских, ни спецподразделений, ни войск, никого там нет", — уверил Путин.

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Отвечая на вопрос, как санкции ЕС и США могут сказаться на евразийской интеграции, Путин сказал: "Никак не могут сказаться, это касается только тех стран, которые занимаются этой интеграцией".

"Сегодня мы сделали очень существенный шаг вперед", - отметил он.

"На экспертном уровне не всегда удается договориться по некоторым нюансам, которые представляют интересы для договаривающихся сторон, мы сегодня существенным образом продвинулись и есть все основания полагать, что мы выйдем на подписание (договора о Европейском экономическом сообществе) в намеченные сроки, нужно еще кое-что доделать, но, в принципе, все практически согласовано", — сказал президент РФ.