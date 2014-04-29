Турчинов хочет полностью обновить личный состав милиции и СБУ на Востоке Украины

"Я также требую от Министра внутренних дел уволить руководителей областных управлений внутренних дел в Луганской и Донецкой областей. Будут освобождены от должностей все представители силовых структур на местах, которые не способны выполнять свои профессиональные обязанности. Те, так называемые «правоохранители», которые предали Украину и начали сотрудничать с террористами, будут отвечать перед законом", - говорится в заявлении Турчинова.Читайте такжеПрокуратура расследует бездеятельность милиции во время митинга 28 апреля в Донецке

Он признал, что подавляющее большинство силовиков на Востоке страны не способна выполнять свои обязанности по защите граждан.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях показала, что у нас нет другого выхода, как провести полное обновление милиции и СБУ на Востоке страны", - отметил в.о. Президента.

Для стабилизации ситуации на Востоке, по словам Турчинова, нужна помощь патриотов. Для этого в центральном аппарате МВД и СБУ открывается «горячая линия» для записи добровольцев, в первую очередь, это касается тех, кто имеет опыт службы в правоохранительных органах и Вооруженных Силах Украины.