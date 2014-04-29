Добкин: В Раде создадут комиссию для расследования покушения на мэра Харькова

Об этом сообщил во вторник, 29 апреля на пресс-конференции в Харькове кандидат в Президенты Украины от Партии регионов, председатель Харьковской областной организации ПР Михаил Добкин.

Политик выразил надежду, что в эту комиссию войдут представители всех парламентских фракций, чтобы помочь правоохранителям не снижать интерес к раскрытию этого дела, сообщает пресс-служба Харьковской областной организации ПР.

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«У меня есть определенные сомнения, что этой комиссии дадут работать, потому что аналогичная комиссия, которая должна была быть создана в Верховной Раде для расследования убийств на площадях и улицах Киева, так и не была создана. Ее создание тормозится исключительно представителями нынешней власти.

Если им неинтересно раскрыть правду о событиях, которые унесли больше 100 жизней, то я очень сомневаюсь, что они захотят узнать реальные фамилии людей, заказавших и приведших в исполнение приговор над Геннадием Кернесом, который является очень неудобным политическим оппонентом для нынешней власти», - подчеркнул кандидат в Президенты Украины.

Также он отметил, что дело о покушении на жизнь Геннадия Кернеса не может расследовать человек, у которого системные неприязненные отношения с пострадавшим.

«Я считаю, что Генеральная прокуратура, учитывая неоднократные заявления Геннадия Кернеса о личных неприязненных отношениях с Министром внутренних дел господином Аваковым, должна забрать из МВД это дело под свой контроль. Не может быть, чтобы это дело расследовал человек, у которого длительные, системные неприязненные отношения с пострадавшим», - подчеркнул Михаил Добкин.