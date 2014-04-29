Добкин: В Раде создадут комиссию для расследования покушения на мэра Харькова
В ближайшие дни в Верховной Раде будет создана временная следственная комиссия для расследования покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее, скорее всего, возглавит народный депутат Дмитрий Святаш.
Об этом сообщил во вторник, 29 апреля на пресс-конференции в Харькове кандидат в Президенты Украины от Партии регионов, председатель Харьковской областной организации ПР Михаил Добкин.
Политик выразил надежду, что в эту комиссию войдут представители всех парламентских фракций, чтобы помочь правоохранителям не снижать интерес к раскрытию этого дела, сообщает пресс-служба Харьковской областной организации ПР.
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«У меня есть определенные сомнения, что этой комиссии дадут работать, потому что аналогичная комиссия, которая должна была быть создана в Верховной Раде для расследования убийств на площадях и улицах Киева, так и не была создана. Ее создание тормозится исключительно представителями нынешней власти.
Если им неинтересно раскрыть правду о событиях, которые унесли больше 100 жизней, то я очень сомневаюсь, что они захотят узнать реальные фамилии людей, заказавших и приведших в исполнение приговор над Геннадием Кернесом, который является очень неудобным политическим оппонентом для нынешней власти», - подчеркнул кандидат в Президенты Украины.
Также он отметил, что дело о покушении на жизнь Геннадия Кернеса не может расследовать человек, у которого системные неприязненные отношения с пострадавшим.
«Я считаю, что Генеральная прокуратура, учитывая неоднократные заявления Геннадия Кернеса о личных неприязненных отношениях с Министром внутренних дел господином Аваковым, должна забрать из МВД это дело под свой контроль. Не может быть, чтобы это дело расследовал человек, у которого длительные, системные неприязненные отношения с пострадавшим», - подчеркнул Михаил Добкин.