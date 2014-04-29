В ПР решают, снимать ли Добкину свою кандидатуру в президентской гонке

Об этом в ходе пресс-конференции в Харькове во вторник, 29 апреля, заявил кандидат на пост Президента Украины от Партии регионов Михаил Добкин, сообщает пресс-служба партии.

«То, что произошло в Херсоне, на сегодняшний момент окончательно убедило меня и моих товарищей в руководстве Партии регионов, что определенная группа экстремистов, хорошо организованная и оплаченная, передвигается за мной по разным регионам как за кандидатом в Президенты Украины. Они имеют устойчивый костяк внутри, к ним присоединяются представители тех регионов, куда я приезжаю, но цель у них одна – физически, информационно не допустить встреч с избирателями и фактически сорвать ход избирательной кампании. Их задача – сорвать выборы. Они делают все для того, чтобы один из кандидатов в президенты снялся с выборов и заявил о том, что выборы в Украине провести невозможно, потому что условия у кандидатов абсолютно неравные. Однозначно идет сегодня работа на срыв избирательной кампании», - сказал Михаил Добкин.

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По его мнению, все указывает на то, что это спланированные действия одного из кандидатов в Президенты Украины, который не способен победить на этих выборах, но сняться сам не может: «Вот он и заказывает, и оплачивает ту «музыку», которая заставит сняться и сорвать эти выборы кого-нибудь другого, чтобы перенести их на более поздний срок или вообще отменить. Чтобы еще больше запутать и без того запутанную ситуацию внутри нашей страны».

Однако сегодня сняться с выборов – это значит подыграть тем, кто не хочет стабильной ситуации в нашей стране. «Поэтому мы будем детально изучать ситуацию, просчитывать все варианты и последствия нашего решения, но оставляем за собой право принять любое решение», - подчеркнул кандидат в Президенты Украины.