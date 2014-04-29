Экс-советник Путина: На месте Порошенко я бы радикально усилил свою охрану

Внефракционный народный депутат, кандидат в президенты Петр Порошенко в связи со вчерашним покушением на мэра Харькова Геннадия Кернеса должен усилить свою охрану.

Такое мнение в комментарии Gordonua.com высказал экс-советник Владимира Путина, экономист, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.

"Когда я вчера услышал о покушении на Кернеса, то первое, о чем я подумал, это то, что на месте Петра Порошенко я бы радикально улучшил систему своей личной безопасности. Система его безопасности должна быть на беспрецедентно высоком уровне, даже в ущерб его избирательным поездкам", – сказал Илларионов.

По его словам, сейчас безопасность Порошенко не только в его личных интересах, но и в интересах всего украинского общества.

"Кандидат в президенты Порошенко не должен иметь никаких случайностей, до 25 мая как минимум", – подчеркнул экономист.

"У него тогда был достаточно высокий рейтинг, но случилось несчастье. По прошествии 15 лет ситуация выглядит так, что проблему представляет не только сам господин Порошенко, но и то, что если не удается сорвать выборы, тогда единственный способ обеспечить желаемый результат – сделать так, чтобы с Порошенко что-то случилось", – считает бывший советник Путина.Илларионов напомнил, что в 1999 году Вячеслав Чорновил трагически погиб за полгода до президентских выборов.

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Выборы президента Украины назначены на 25 мая. В них примут участие 23 кандидата. Согласно данным соцопроса, проведенного в начале апреля, внефракционный народный депутат Петр Порошенко с 32,9% лидирует в президентской гонке, у его ближайшего конкурента, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, 9,5%.