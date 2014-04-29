С места покушения на Кернеса изъято оружие, патроны и взрывчатка
Осмотр места происшествия длился более 7 часов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В частности, как сообщается, сотрудники следственно-оперативной группы и эксперты-криминалисты изъяли огнестрельное оружие, из которого, вероятно,неизвестный злоумышленник стрелял по потерпевшему, а такжегильзу калибра 7,62 мм и самодельное взрывное устройство.
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Все изъятые вещественные доказательства направлены экспертам-криминалистам, по ним назначен ряд исследований, среди которых судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки харьковского городского голову Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова. Кернес получил тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости. В харьковской больнице он перенес операцию. Сегодня ночью его транспортировали на лечение в Израиль. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение раненого за рубежом.