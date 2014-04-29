Покушение на Кернеса должно расследовать не МВД, а Генпрокуратура - Добкин

Уголовное дело о покушении на Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса должна расследовать Генеральная прокуратура, а не следователи Министерства внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции в Харькове выразил кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин.

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Кандидат подчеркнул, что Кернес неоднократно публично заявлял о неприязненных личных отношениях с и.о. министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Добкин выразил убеждение, что это может повлиять на ход расследования дела о покушении на Кернеса.

Он выразил удивление, что после покушения на Кернеса в Харьков не приехал никто из руководства правоохранительных органов. По мнению кандидата, это свидетельствует о том, что властям или не интересна эта ситуация, или силовики просто некомпетентны и понимают, что «это не бытовое преступление на почве пьянки».

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По словам Добкина, в ближайшее время в Верховной Раде Украины будет создана временная следственная комиссия по расследованию покушения на Кернеса. Он предположил, что комиссию возглавит депутат Дмитрий Святаш. В то же время Добкин выразил сомнение, что ВСК даст работать власть. Добкин подчеркнул, что на время отсутствия Кернеса будет уделять больше внимания, чтобы «сохранить равновесие в Харькове».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки харьковского городского голову Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова. Кернес получил тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости. В харьковской больнице он перенес операцию. Сегодня ночью его транспортировали на лечение в Израиль. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение раненого за рубежом.