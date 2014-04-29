Тимошенко хочет поднять свою популярность за счет Порошенко – политолог

Юлия Тимошенко, вызывая на дебаты Петра Порошенко, использует прием «противник как локомотив», пытаясь за счет более рейтингового политика поднять свою популярность, заявил политолог, глава Центр общественных отношений Евгений Магда.

«Дебаты Порошенко – Тимошенко – это схватка борцов в слишком разных весовых категориях. Юлии Владимировне уместнее будет дебатировать с Сергеем Тигипко, сегодня занимающим третью позицию в президентском рейтинге», - считает эксперт.

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Он напомнил, что, согласно данным последних социологических опросов, рейтинг Порошенко втрое превосходит рейтинг Тимошенко.

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В то же время, эксперт уверен, что дебаты между кандидатами на пост президента – изюминка предвыборной кампании: «Их ждут многие избиратели, как определившиеся со своим выбором, так и те, что еще не принял решение, кого поддержать в день голосования. Для претендентов на пост президента дебаты – хороший шанс заявить о себе. Юлия Тимошенко как один из самых опытных и профессиональных политиков Украины оперативно оценила результаты жеребьевки на НТКУ и предложила провести дебаты между ней и Петром Порошенко. Дескать, выбор должен быть обдуманным и осознанным… Трогательная забота об избирателе».