Сегодня Совет Безопасности ООН снова будет обсуждать ситуацию в Украине

12:57, 29 апреля 2014
Политика
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Отмечается, что брифинг для членов СБ ООН проведет заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

un.org

Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание по Украине

Согласно расписанию работы СБ ООН, заседание будет открытым и состоится во второй половине дня по нью-йоркскому времени (21.45 по киевскому времени), сообщает RT.

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Как отметили в Постоянном представительстве Люксембурга при ООН, Совбез ООН проведет 29 апреля первую после двухнедельного перерыва встречу по ситуации в Украине.

«Брифинг для членов Совета проведет заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман», - говорится в сообщении дипмиссии.

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