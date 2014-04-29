Сегодня Совет Безопасности ООН снова будет обсуждать ситуацию в Украине
12:57, 29 апреля 2014Политика
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Отмечается, что брифинг для членов СБ ООН проведет заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.
Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание по Украине / un.org
Совет Безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание по Украине
Согласно расписанию работы СБ ООН, заседание будет открытым и состоится во второй половине дня по нью-йоркскому времени (21.45 по киевскому времени), сообщает RT.
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Как отметили в Постоянном представительстве Люксембурга при ООН, Совбез ООН проведет 29 апреля первую после двухнедельного перерыва встречу по ситуации в Украине.
«Брифинг для членов Совета проведет заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман», - говорится в сообщении дипмиссии.
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