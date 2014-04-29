Шойгу - Хейгелу: Россия прекратила учения возле границ с Украиной

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского Минобороны.

По словам Шойгу, российские войска вернулись в места дислокации после того, как украинская власть заявила, что не будет использовать армию на востоке Украины.

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Шойгу заверил американского коллегу, что военные учения Россия вынуждена была начать, чтобы иметь возможность оперативно защитить мирное население от украинских военных.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники готовы стрелять в случае российского вторжения.

По данным Госпогранслужбы на протяжении четырех последних дней резко возросло количество провокаций со стороны российских военных на границе.