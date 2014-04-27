Никакие экономические санкции сегодня не остановят путинскую Россию - Ходорковский

Так считает бывший российский предприниматель Михаил Ходорковский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке в ходе встречи с общественностью и журналистами в арт-центре «Изоляция».

«Никакие санкции не остановят Россию мгновенно», - сказал Ходорковский.

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Он пояснил, что «имеющихся на сегодня, условно говоря, резервов», «специфика переброски энергетических потоков», а также другие процессуальные изменения энергетические не будут для России критическими в ближайшие 5 лет.

«Ситуация будет ухудшаться, но она не будет критичной», - сказал Ходорковский об экономике России.

Он подчеркнул, что российское и украинское общество - это разные категории, потому что в Украине есть элементы демократии, а в России сплошная антиукраинская пропаганда, которая парализовала значительную часть общества.

«Надо понимать, что вы живете плохо-бедно, но все-таки в демократической стране, а русские живут в стране авторитарной, которая сейчас превращается в тоталитарную», - сказал Ходорковский.

Он отметил, что путинскому режиму удалось навязать россиянам образ врага в лице «украинского бандеровца», образ фашиста.

По словам Ходорковского, россияне верят, что к власти в Украине пришли фашисты и этот «пропагандистский штамп глубоко засел в их сознании».

«Сегодня сам Путин и большая часть населения России отравлены пропагандой и намерены спасать братский народ», - добавил опальный российский бизнесмен.