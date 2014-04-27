Журналисты предлагают называть вооруженных сепаратистов не иначе как террористами

"Обращаемся к обществу, прежде всего к журналистам и политикам – процессы, происходящие на востоке Украины, необходимо называть своими именами. Там орудуют не активисты и не сепаратисты, это – террористы", - говорится в сообщении Обозревателя.

Как говорится в сообщении, терроризм стал очевиден после того, как боевики сняли маски, и весь мир увидел, что командующим террористов в Славянске является действующий офицер ФСБ Игорь Стрелков.

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"Это под его командованием военнослужащие РФ с оружием в руках захватывают не только мирных граждан, но и членов миссии ОБСЕ, они захватывают сотрудников СБУи пытают их. Спросите у 18 заложников - журналистов, у пропавшего театрального режиссера – можно ли называть их захватчиков активистами или сепаратистами?", - риторически спрашивают журналисты.

"Мы должны жить по принципу современного мира: переговоры с террористами не ведутся. Их нужно уничтожать. Ведь они не Славянск захватили, они удерживают в заложниках всю страну, из-за них над всей страной постоянно нависает угроза открытой российской интервенции, нация живет в ожидании полной оккупации. Наше либеральное отношение к боевикам, попытка заретушировать их деятельность под сепаратизм – это пособничество самому большому злу ХХІ столетия", - говорится в сообщении Обозревателя.