Антимайдановца “Топаза” отправили на месяц в СИЗО

Киевский районный суд Харькова изменил меру пресечения для активиста антимайдана Игната Кромского, известного как “Топаз”, на содержание под стражей.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Кромского Александр Шадрин.

“Суд изменил меру пресечения на содержание под стражей до 28 мая, на 33 дня без права внесения залога”, - сказал Шадрин.

Адвокат подчеркнул, что в течении е пяти дней защита Кромского в апелляционном порядке обжалует решение Киевского райсуда Харькова.

Шадрин заявил о “политическом аспекте давления над этим делом” и ряде процессуальных нарушений. В частности, по его словам, ходатайство об изменении меры пресечения было вручено защите не за 3 часа до начала слушания, а в 00.30, когда началось первое заседание.

По словам адвоката, Кромскому также не была предоставлена возможность провести конфиденциальную встречу с защитником, а также не был проинформирован Центр бесплатной юридической помощи, на заседание не были допущены журналисты, хотя суд не принимал отдельного постановления о недопуске.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта в Харькове активисты антимайдана штурмовали здание облгосадминистрации, где забаррикадировались евромайдановцы. В результате столкновений пострадали более 100 человек. Правоохранительные органы открыли по этому факту уголовное производство по ч.1 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки).

Кромского задержали 28 марта в рамках этого уголовного производства. 29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура подала апелляцию с требованием определить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Однако апелляционный суд оставил Кромского под домашним арестом, обязав лишь носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

7 апреля Кромской, срезав электронный браслет, сбежал из-под домашнего ареста.

Вчера, 25 апреля, в Донецкой области сотрудники СБУ задержали Кромского.