СБУ задержала Топаза и депортировала из Украины журналистов российского канала

Корреспондента и оператора российского телеканала LifeNews Юлию Шуструю и Михаила Пудовкина депортируют из Украины.

Об этом сообщает портал телеканала.

"Сотрудники СБУ сообщили, что нас депортируют из страны, заявив, что наше нахождение на территории Украины угрожает ее целостности и безопасности", - сообщила журналистка.

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Телеканал уточняет, что его сотрудников "атаковали" 10 человек в масках, когда они готовились записать интервью с сепаратистом Игнатом Кромским - Топазом, которого впоследствии также задержали.

"Я не знаю, что точно ждет Топаза дальше. Но могу повторить формулировку тех, кто вез нас. На мой вопрос, что с ним будет дальше, они ответили: мы не думаем, что дальнейшее нахождение в Донецке для него будет безопасным. Я думаю, что его вывезут туда, где находится Павел Губарев (сепаратист, самопровозглашенный "народный губернатор" Донетчины - УНИАН)", - заявила журналистка.