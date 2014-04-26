Сегодня - 28-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

09:45, 26 апреля 2014
Политика
12 0
обновлено

Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стал причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Облако «радиации» - до сих пор страшное для украинца слово - прошло над европейской частью СССР

Авария расценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергетики, как по количеству пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу. Она произошла на территории СССР, но с распадом Союза головная боль от проблемного объекта досталась Украине. Правда, поджилки трясутся и у соседних стран.

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, авария на ЧАЭС напоминала взрыв мощной «грязной бомбы» - основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Облако «радиации» - до сих пор страшное для украинца слово - прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой и Скандинавией. Примерно 60% радиоактивных осадков выпало на территории Беларуси. Около 200 тыс. человек было эвакуировано из загрязненных зон. Вот только об угрозе новых выбросов из «Укрытия», который строили в чрезвычайной ситуации впопыхах, вспоминают изредка - к годовщинам и международным заседаниям.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство нового объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн евро на чернобыльские проекты.

В апреле 2012 года над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начали технологический цикл строительства арки нового безопасного конфайнмента.

В декабре 2012 года ЕБРР заявил о предоставлении Украине дополнительного гранта в сумме 190 млн евро для завершения проектов строительства нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на площадке Чернобыльской АЭС. Этот вклад стал последним в процессе сбора необходимых 740 млн евро.

В состав ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» входят 28 стран под управлением Европейского банка реконструкции и развития.

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, разрушенный катастрофой, в конце апреля 1986
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, разрушенный катастрофой, в конце апреля 1986 / 
Съемка с вертолета разрушенного взрывом крыши 4-го блока Чернобыльской АЭС, сделанная Анатолием Рассказов в июне 1986 г. в Припяти.
Съемка с вертолета разрушенного взрывом крыши 4-го блока Чернобыльской АЭС, сделанная Анатолием Рассказов в июне 1986 г. в Припяти. / 
Вертолет засыпает песком четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986 г.
Вертолет засыпает песком четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986 г. / 
Штатный фотограф и художник-оформитель Чернобыльской АЭС Анатолий Рассказов сфотографирован возле разрушенного 4-го блока ЧАЭС в июле 1986 г
Штатный фотограф и художник-оформитель Чернобыльской АЭС Анатолий Рассказов сфотографирован возле разрушенного 4-го блока ЧАЭС в июле 1986 г / 
Генерал - майор внутренней службы Леонид Телятников - руководитель ликвидации пожара на ЧАЭС в апреле 1986 г. Именно его подразделения приняли на себя главный удар одной из самых страшных техногенных катастроф ХХ века. На момент трагедии Телятников был на
Генерал - майор внутренней службы Леонид Телятников - руководитель ликвидации пожара на ЧАЭС в апреле 1986 г. Именно его подразделения приняли на себя главный удар одной из самых страшных техногенных катастроф ХХ века. На момент трагедии Телятников был на / 
Заброшенная заражена техника, использовавшаяся в процессе ликвидации Чернобыльской аварии, около 4-го блока Чернобыльской АЭС в 1988 г.
Заброшенная заражена техника, использовавшаяся в процессе ликвидации Чернобыльской аварии, около 4-го блока Чернобыльской АЭС в 1988 г. / 
Зараженная техника, брошенная в котловане могильника ''Буряковка'' перед тем, как она будет засыпана слоем земли, в 15 км от чернобыльского реактора, взорвавшегося в 1987 г
Зараженная техника, брошенная в котловане могильника "Буряковка" перед тем, как она будет засыпана слоем земли, в 15 км от чернобыльского реактора, взорвавшегося в 1987 г / 
Пожилая женщина, самосел, в одном из сел в Чернобыльской зоне.
Пожилая женщина, самосел, в одном из сел в Чернобыльской зоне. / 
Мужчина кормит коня Пржевальского в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС.
Мужчина кормит коня Пржевальского в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. / 
Стелла памяти погибшим работникам ЧАЭС на территории четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, в г. Чернобыль
Стелла памяти погибшим работникам ЧАЭС на территории четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, в г. Чернобыль / 
Плита с надписью в память погибших ликвидаторов лежит на земле среди травы в 50-ти метрах от главного управления Чернобыльской АЭС в Чернобыле, 5 апреля 2005 г
Плита с надписью в память погибших ликвидаторов лежит на земле среди травы в 50-ти метрах от главного управления Чернобыльской АЭС в Чернобыле, 5 апреля 2005 г / 
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter