Сегодня - 28-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Авария расценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергетики, как по количеству пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу. Она произошла на территории СССР, но с распадом Союза головная боль от проблемного объекта досталась Украине. Правда, поджилки трясутся и у соседних стран.

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, авария на ЧАЭС напоминала взрыв мощной «грязной бомбы» - основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Облако «радиации» - до сих пор страшное для украинца слово - прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой и Скандинавией. Примерно 60% радиоактивных осадков выпало на территории Беларуси. Около 200 тыс. человек было эвакуировано из загрязненных зон. Вот только об угрозе новых выбросов из «Укрытия», который строили в чрезвычайной ситуации впопыхах, вспоминают изредка - к годовщинам и международным заседаниям.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство нового объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн евро на чернобыльские проекты.

В апреле 2012 года над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начали технологический цикл строительства арки нового безопасного конфайнмента.

В декабре 2012 года ЕБРР заявил о предоставлении Украине дополнительного гранта в сумме 190 млн евро для завершения проектов строительства нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на площадке Чернобыльской АЭС. Этот вклад стал последним в процессе сбора необходимых 740 млн евро.

В состав ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» входят 28 стран под управлением Европейского банка реконструкции и развития.