Порошенко: жителей Востока нужно услышать, понять и решать их проблемы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время брифинга в Виннице 25 апреля.

Он отметил, что будущая власть проблемы Востока решит.

«Вы не представляете, какая бедность там (на Востоке - УНИАН) господствует, какой уровень безработицы сегодня в шахтерских селах Донбасса и в каких условиях там живут люди. Мы должны обеспечить жителям Восточных регионов Украины право общаться на том языке, на котором они хотят и местные советы имеют право принимать это решение; петь песни, которые им хочется; создавать рабочие места, ликвидировать коррупцию», - сказал Порошенко.

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Он отметил, что сегодня на Донбассе есть отдельные люди, которые ни украинского, ни русского языка не понимают - это террористы. «На каком языке с ними (террористами - УНИАН) разговаривать? Том, который они поймут - на языке силы. Потому что сильное государство должно защищать своих граждан», - отметил Порошенко.

Он убежден, что тысяча человек с оружием в руках с восьмимилионного Донбасса должна быть разоружена и освобождена в рамках амнистии, или пойти на скамью подсудимых за террористическое преступление против мирного населения.