Украинский кризис возник из-за продвижения «разделительных линий» к границе России – Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров на Форуме молодых дипломатов стран СНГ.

«Наша стратегическая задача, о чем говорил президент Путин, создать в перспективе единое экономическое и гуманитарное пространства от Атлантики до Тихого океана. В этом пространстве могли бы сосуществовать и взаимовыгодно сотрудничать все страны ЕС, все страны, которые будут участниками евразийского интеграционного процесса, и другие государства расположенные на этом пространстве. Тогда бы не было не нужной конкуренции, разделительных линий, которые наши партнеры на Западе пытаются не только сохранить, но и продвигать ближе к нашим границам», - сказал Лавров.

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По его словам, тогда не будет «навязанного ложного вызова: «либо с нами, либо против нас»».

Лавров заявил, что РФ неоднократно говорила западным партнерам об опасности такого подхода.

«Эти наши предупреждения к сожалению оправдались в том, что происходит сейчас в Украине. Нас не слушали, когда мы призывали проводить трехсторонние консультации Россия, ЕС и Украина, чтобы не раздирать украинское общество, экономику, а в месте сделать так, чтобы и европейских вектор сотрудничества Украины со своими партнерами и евразийский вектор, российский вектор не противопоставлялись друг другу».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года, после отказа правительства Николая Азарова от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и жестокого разгона силовиками сторонников евроинтеграции, в Украине начались самые массовые за всю историю государства акции протеста. Акции протеста, получившие название Майдан, завершились в феврале, когда ЕС, США, Канада и другие страны мира применили санкции против Виктора Януковича за жестокий расстрел мирных митингующих в центре Киева, в результате которого были убиты более ста человек, более 1,5 тысяч получили ранения. 22 февраля Янукович сбежал, сейчас он находится в России, которая продолжает называть его «легитимным» президентом Украины.

После победы Майдана над режимом Януковича Россия ввела войска в украинский Крым и в марте аннексировала его, ссылаясь на результаты незаконного референдума, проведенного нелегитимными властями АРК.

После аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.

24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.

По информации представителя Украины в Совете безопасности ООН Юрия Сергеева, во время военных учений на границе с Украиной Россия сосредоточила артиллерию, установки "Град" и около 200 танков.