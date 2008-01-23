Ющенко приехал в Цюрих

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Цюрих (Швейцария).

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Планируется, что сегодня Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС, во время которой они обсудят вопросы двусторонних отношений и календарь двусторонних контактов на 2008 год, присоединение Украины к Плану действий по членству в НАТО.

В этот же день В.ЮЩЕНКО даст интервью телеканалу СNN и газете Financial Times.

Глава Украинского государства примет участие в двух сессиях Давосского форума на темы: "Политика в области трубопроводного транспорта" и "Права человека в мировой повестке дня".

Ожидается, что в четверг В.ЮЩЕНКО встретится с лидером Консервативной партии Великобритании Дэвидом КАМЕРОНОМ, а также с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ, с которым он планирует обсудить вопросы энергетики, в частности, Энергетический форум, который должен состояться в мае 2008 года в Киеве.

Также в четверг В.ЮЩЕНКО встретится с президентом Европейского банка реконструкции и развития Жаном ЛЕМЬЕРОМ, а также генеральным директором Всемирной организации торговли Паскалем ЛАМИ.

В пятницу В.ЮЩЕНКО примет главного руководителя Нью-Йоркской фондовой биржи Д.НИЕДЕРАУЭРА. В этот же день состоится встреча Президента Украины с президентом Афганистана Хамидом КАРЗАЕМ.

Кроме того, Президент Украины также выступит перед участниками специальной секции "Украинского обеда в Давосе". В пятницу вечером он вернется в Киев.

В составе делегации, которая сопровождает Президента, - председатель Национального совета по вопросам благотворительности Виталина ЮЩЕНКО, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, руководитель Офиса Президента Руслан ДЕМЧЕНКО, замглавы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, постоянный представитель Украины в ООН Николай МАЙМЕСКУЛ.

История Всемирного экономического форума начинается с 1970 года. Как ранее сообщалось, тема нынешнего форума "Сила совместных инноваций". Программа включает также проведение дискуссий по следующим вопросам: конкуренция одновременно с сотрудничеством, решение проблем экономической опасности, баланс интересов при разногласиях, исследования новых границ природы, понимание будущих изменений.