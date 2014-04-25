Россия установила госграницу между Крымом и Украиной - СМИ
09:23, 25 апреля 2014Политика
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Между материковой Украиной и Крымом установлена государственная граница.
С сегодняшнего дня открывается государственную границу между Украиной и Крымом / REUTERS
Как сообщает ТСН, и.о. начальника Федеральной миграционной службы России Петр Ярош заявил, что с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила пересечения границы между материковой частью Украины и Крымом.
"С 25 апреля открывается государственную границу. В ближайшее время будет определено, где будут установлены пункты пропуска, как пересекать границу, а также необходимость выдачи миграционных карт", - сказал Ярош.
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Сообщается, что пограничная служба осуществляет контроль на 27 пунктах пропуска.
Как сообщал УНИАН ранее, российские военные минируют территорию на границе с Крымом.
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