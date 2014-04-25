Россия установила госграницу между Крымом и Украиной - СМИ

Как сообщает ТСН, и.о. начальника Федеральной миграционной службы России Петр Ярош заявил, что с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила пересечения границы между материковой частью Украины и Крымом.

"С 25 апреля открывается государственную границу. В ближайшее время будет определено, где будут установлены пункты пропуска, как пересекать границу, а также необходимость выдачи миграционных карт", - сказал Ярош.

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Сообщается, что пограничная служба осуществляет контроль на 27 пунктах пропуска.

Как сообщал УНИАН ранее, российские военные минируют территорию на границе с Крымом.