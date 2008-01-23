Луганский облсовет решил принять участие в Северодонецком съезде

Депутаты Луганского областного совета приняли решение принять участие во ІІ съезде депутатов местных советов в Северодонецке.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 84 депутата из 93 присутствующих сегодня на 20-й сессии облсовета. (Всего в Луганском облсовете работает 120 депутатов).

Депутаты поручили президиуму областного совета сформировать делегацию на съезд и обратиться во все местные советы Украины с призывом принять участие в этом съезде.

Всего в повестку дня сегодняшней сессии Луганского областного совета внесены 23 вопроса. Главные из них - о Программе экономического и социального развития Луганской области на 2008 год и областной бюджет-2008.

Как сообщал УНИАН, ІІ съезд депутатов всех уровней в Северодонецке состоится 23 февраля. На съезд предложено вынести гуманитарные и языковые вопросы.