Мороз кричит: «Караул! Наших бьют!»

Социалистическая партия Украины заявляет, что по инициативе Президента Украины, его Секретариата, правительства, руководителей правящих политических блоков в государстве развернута кампания по дискредитации работников исполнительных органов власти - членов СПУ.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Политисполкома СПУ, которое подписано председателем партии, первым секретарем Политсовета СПУ Александром МОРОЗОМ.

«Вопреки Конституции, действующему законодательству против тысяч профессионалов, людей с соответствующим образованием и опытом осуществляются противоправные действия, которые являются ничем иным как политическими репрессиями против лиц с другими политическими взглядами, что несовместимо с принципами демократии, правового государства и гражданского общества», - заявляют авторы документа.

В частности, утверждают они, «под абсолютно надуманными поводами освобождены и осуществляются попытки освободить от должностей заместителя министра МЧС Владислава ТЕЛИЧКО, заместителя министра аграрной политики Василия ГУМЕНЮКА, заместителя министра по делам молодежи и спорту Людмилы ЛУКИНОВОЙ, заместителя председателя Пенсионного фонда Украины Ивана ЛЕЩЕНКО, первого заместителя председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Аркадия ФИЛИМОНОВА».

Кроме того, Политисполком СПУ заявляет о подобных, по мнению социалистов, «незаконных увольнениях» членов СПУ и в регионах в предвыборный и послевыборный периоды, в частности, председателей Нежинской и Варвинской (Черниговская обл.), Онуфриевской (Кировоградская обл.), Костопольской (Ривненская область), Кривозерской (Николаевская область) райгосадминистраций.

Также в СПУ обеспокоены «циничным давлением» на бывшего министра внутренних дел Василия ЦУШКО, что, отмечается в заявлении, «проявляется в первую очередь в содержании информационных выпусков известных телеканалов». При этом в заявлении социалисты настаивают на своей позиции о том, что в свое время «В.ЦУШКО, выполняя свой служебный, моральный и гражданский долг, строго в соответствии с Конституцией, с Законом Украины «О милиции» остановил рейдерский захват помещения Генпрокуратуры, не допустил гражданского конфликта и силового решения противостояния между разными ветвями власти».

Кроме того, в заявлении Политисполкома СПУ утверждается, что «в представлении Кабинета Министров в Верховную Раду об увольнении председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК в качестве причины преподносится ее собственное заявление, которого в действительности в природе не существует». В этом контексте авторы заявления отмечают: «Это не просто «липа», а преступное нарушение Закона Украины «О Фонде государственного имущества Украины».

Политисполком СПУ требует от Генеральной прокуратуры «остановить правовые безобразия в Украине, возобновить Порядок и Закон».

Кроме того, социалисты обращаются к Президенту, Верховной Раде, правительству, парламентам демократических государств мира, международным организациям, украинской общественности поддержать их законные и обоснованные требования, а также проявить солидарность в борьбе за торжество права и справедливости.