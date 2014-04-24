Порошенко в Луганске пытались помешать провести встречу с избирателями

"Буквально на первых минутах встречи в зале был выключен свет, отключена звуковая аппаратура. Несмотря на это встреча продолжилась.

Люди в зале не расходились и требовали восстановить электричество. Несмотря на провокацию, Петр Алексеевич продолжил встречу" - сообщила Ирина Фриз.

Напомним, ранее кандидата в президенты Украины Петра Порошенко блокировали в аэропорту города Луганска пророссийски настроенные активисты.

Благодаря действиям правоохранительных органов Петру Порошенко удалось вырваться из аэропорта.