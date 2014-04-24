Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады
10:17, 24 апреля 2014Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект постановления об обращении ВР в Совет Европы, а также проект постановления о программе помощи лицам, которые подвергались политическим репрессиям в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины (относительно усиления уголовной ответственности за незаконное размещение на территории Украины государственных символов других государств).
Также предусматривается принять решение по уже обсужденным вопросам, в частности относительно избрания городских голов по мажоритарной системе абсолютным большинством.
Также планируется включить в повестку дня сессии ряд законопроектов, в том числе о санкциях в отношении лиц, причастных к оккупации и аннексии Крыма и Севастополя.
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