Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины (относительно усиления уголовной ответственности за незаконное размещение на территории Украины государственных символов других государств).

Также предусматривается принять решение по уже обсужденным вопросам, в частности относительно избрания городских голов по мажоритарной системе абсолютным большинством.

Также планируется включить в повестку дня сессии ряд законопроектов, в том числе о санкциях в отношении лиц, причастных к оккупации и аннексии Крыма и Севастополя.