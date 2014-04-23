Часть похищенных документов «Нафтогаза» найдена - НАК

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАКа.

«19 апреля 2014 года близ села Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области, группой отдыхающих была найдена часть финансово-хозяйственной документации компании, похищенной в конце февраля 2014 года из помещения НАК «Нафтогаз Украины».

Сотрудники правоохранительных органов провели соответствующие следственные действия и направили найдены документы на описание к Шевченковского РУ ГУМВД Украины в Киеве. Предварительно было установлено отсутствие большей части похищенной документации компании», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

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В конце февраля тогдашнее руководство «Нафтогаза» заявило о нападении на помещение Нака и похищение документов. Некоторые обозреватели предполагали об инсценировке нападения, чтобы скрыть документы в которых были факты злоупотреблений тогдашнего руководства.

Шевченковским райотделом милиции в Киеве проводится досудебное расследование по этому факту.