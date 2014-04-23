Под Краматорском неизвестные обстреляли вертолет ВСУ - Тымчук

Под Краматорском неизвестные обстреляли вертолет ВСУ.

Об этом руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", полчаса назад в небе близ Краматорска был обстрелян неизвестными вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины", - сообщил он.

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Тымчук отметил, что обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.

Пострадавших, по его данным, нет.