Под Краматорском неизвестные обстреляли вертолет ВСУ - Тымчук
20:41, 23 апреля 2014Политика
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Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм, отмечает руководитель центра военно-политических исследований.
В Краматорске продолжаются беспорядки / REUTERS
Под Краматорском неизвестные обстреляли вертолет ВСУ.
Об этом руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", полчаса назад в небе близ Краматорска был обстрелян неизвестными вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины", - сообщил он.
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Тымчук отметил, что обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.
Пострадавших, по его данным, нет.
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