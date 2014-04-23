ВСК завершила расследование разгона Майдана

Временная следственная комиссия по вопросам расследования противоправных действий правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста в Украине, передала в Генпрокуратуру материалы расследования событий, произошедших в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября и констатировала создание организованной преступной организации во главе с тогдашним министром МВД Виталием Захарченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании указанной комиссии сказал ее председатель Геннадий Москаль.

По словам председателя комиссии, ВСК установила, “что решение Киевского окружного административного суда в ночь с 29 на 30 ноября (речь идет о решение о запрете Евромайдана - УНИАН) в Минюст не поступало. Работника Минюста, исполнительной службы не было (на Майдане Независимости во время разгона митинга - УНИАН). Без работника исполнительной службы исполнения судебных решений в соответствии с действующим законодательством Украины запрещено”.

Москаль сообщил, что ситуация с избиением студентов в ночь с 29 на 30 ноября расследована ВСК и материалы переданы в Генеральную прокуратуру Украины.

“Нам видится создание организованной преступной организации, во главе которой стоял Захарченко - министр внутренних дел Украины”, - подчеркнул Москаль.

Он отметил, что ВСК обратилась в Генпрокуратуру с просьбой квалифицировать действия Захарченко и ряда других должностных лиц, деятельность такой преступной организации, которая “превышали свои властные полномочия и создала четкую систему, которая привела к тяжелым последствиям».

Читайте также«Беркут» бил людей и в 400 метрах от Майдана Независимости (видео)Москаль кроме Захарченко в указанной преступной группе также назвал “заместителя министра внутренних дел Украины Ратушняка, начальника главного управления МВД в г. Киеве Коряка, его заместителя по общественной безопасности Федчука, начальника управления общественной безопасности Мариненко, его заместителя Карандюка, начальника киевского “Беркута” Кусюка”.

Москаль сообщил, что на сегодня в суде других дел, кроме одного, относительно избиения активиста Михаила Гавриляка сотрудниками внутренних войск, нет.

Он отметил необходимость широкого расследования в ближайшие сроки всех преступлений, которые были совершены против участников Майдана.

В интервью журналистам Москаль отметил, что нынешняя власть не проявляет особой заинтересованности в скорейшем расследовании преступлений, которые совершались правоохранителями в отношении участников Майдана.

По его словам, не редко это объясняется тем, что сейчас это не актуально, поскольку ситуация на востоке Украины требует активных действий правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали студенческий митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве.