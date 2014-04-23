60% украинцев хотят дружбы между РФ и Украиной, треть - за закрытые границы (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии, социологической группой «Рейтинг» и Центром Разумкова, которые презентовала сегодня в Киеве Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины».

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Так, за унитарное государство готовы проголосовать 70,9% опрошенных, за федеративное государство - 18,7%. Остальные не определились или отказались отвечать.

Также, согласно данным опроса, лишь 4,8% украинцев стремятся объединиться с Россией. Большинство - 59,4% - выступают за то, чтобы две независимых страны имели дружественные отношения и открытые границы, 30,8% - за закрытые границы между странами и внедрение виз.

Кроме того, генеральный директор КМИС Владимир Паниотто заметил, что исследование продемонстрировало, что большинство украинцев стремятся к интеграции в Европейский Союз. По его мнению, значительный рост сторонников евроинтеграции связан, в том числе, и с тем, что в опросе не принимали участие крымчане. В то же время исследование показало, что вступление в НАТО поддерживает лишь треть украинцев.

Исследование проводилось 9-16 апреля 2014 года среди населения Украины в возрасте старше 18 лет. Выборочная совокупность: Репрезентативная квотная выборка 6200 респондентов (по 1550 респондентов для каждого из социологических центров) во всех регионах Украины (без учета населения АР Крым). Метод исследования: личное формализованное интервью согласно с опроснику (face to face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): не более 0,8%.