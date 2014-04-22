Лукашенко заявил, что белорусы будут сражаться за свою страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключает конфликты с Россией, заявив, что «не надо нас пугать Путиным».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сказал сегодня, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

«Да, нас пугают – завтра Путин придет и тут все захватит. Еще раз повторяю, откуда бы кто ни пришел, мы будем за свою страну сражаться. А в ответ некоторым говорю, ну, если сюда придет Путин, то неизвестно, на чьей стороне будут воевать русские. А я знаю, на чьей. Поэтому не надо нас пугать Путиным, Россией, прочим, здесь нет проблем у России. Есть отморозки, особенно на этой волне», - подчеркнул Лукашенко.

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По его информации, какой-то деятель в Витебской области начал заявлять, что в Беларуси, «видите ли, ущемляют русский язык…».

«Сожалею, что его до сих пор еще не выкинули оттуда. Это провокаторы, которые создают почву для противоречий в нашей стране. Русский язык – это мой язык. И если кто-то хочет его забрать и размахивать как флагом – не получится», - подчеркнул Лукашенко.

При этом, по его мнению, белорусы богаче русских в этом плане, потому что у них есть еще и белорусский язык, которого россияне не знают.

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Лукашенко не видит плохого в том, что на белорусских дорогах появились названия на белорусском языке.

«Что тут плохого? Это наш родной язык, и мы должны его знать», - отметил президент Беларуси.

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Лукашенко также думает, что «есть какая-то соль» в высказываниях, что это «мы мало уделяем внимания белорусскому языку».

«Уж слишком мы осторожно поддерживаем белорусский язык. Но упрекнуть нас в том, что мы русский язык не уважаем или принижаем, это сродни преступлению. Поэтому я поставил задачу Комитету госбезопасности к таким людям подходить как к диверсантам», - подчеркнул Лукашенко.