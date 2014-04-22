Украинские пограничники роют противотанковые рвы на границе с Россией

Об этом во вторник на брифинге в антитеррористическом центре СБУ сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия с прессой Пограничных войск Олег Слободян, - передает корреспондент "ОстроВа".

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"Мероприятия по усилению границы проводятся. Только за последние несколько дней в пределах украинско-российской границы был вырыт 51 километр противотанковых рвов, проводятся усиления в инженерном плане в обустройстве границы, используется еще больше других технических средств. Поэтому, свою работу по усилению границы мы делаем. Более того, все наши подразделения считаются постами, они усилены, ведется их военная охрана", - сообщил он.

Он добавил, что на данный момент провокаций или их попыток относительно украинских подразделение не зафиксировано.