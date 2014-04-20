Пограничники перехватили посылку из Крыма с бронежилетами и мачете

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в пунктах контроля на административной границе между Херсонской областью и АР Крым участились попытки переправки запрещенных предметов посредничеством фирмы-почтового перевозчика.

Так, 19 апреля, накануне Пасхи, в пункте контроля «Каланчак» во время проверки грузовика с посылками пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили запрещенные к провозу два бронежилета и четыре шлема. Во время более детального осмотра груза было обнаружено 8 авиационных спасательных комплектов, в комплект которых входит мачете (лезвие 30-40 см).

Читайте такжеСБУ заявляет о возможной перевозке морем диверсантов и оружияАвтомобиль и обнаруженные предметы установленным порядком переданы оперативно-следственной группе МВД.

Это уже не первый случай, когда в грузовиках фирмы-почтового перевозчика оказываются предметы военного назначения. Так, 17 апреля в пункте контроля «Чонгар» пограничники обнаружили 10 бронежилетов.